Notte del Maestro, brividi per Pirlo

MILANO Tutti per Andrea, la sola lista dei convocati è da brividi. Un attacco atomico scenderà in campo per La Notte del Maestro, partita di addio al calcio di Andrea Pirlo in scena il 31 maggio (ore 21.30) a San Siro. Una raffica di campioni hanno accompagnato Pirlo nei suoi splendidi 20 anni di carriera, nei quali ha vinto un Mondiale, 2 Champions, 6 scudetti, un Mondiale per Club, 2 Supercoppe Europee e 3 Italiane. Fra i convocati nomi da brividi: Gigi Buffon e Nelson Dida fra i portieri. In difesa Barzagli, Bonucci, Cafu, Cannavaro,...