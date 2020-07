LA TRASFERTA

UDINE Sono sei mesi che l' Udinese non vince, esattamente dal 12 gennaio, 3-0 al Sassuolo, ultima di andata; da allora ha racimolato quattro punticini in altrettante gare, perdendo cinque volte, sciupando quasi tutto il vantaggio, più nove, che aveva nei confronti della terzultima. Riassaporare la gioia del successo stasera all'Olimpico (21.45) contro la Roma annunciata in difficoltà tecnica, psicologica e atletica (priva anche di pedine importanti, vedi gli squalificati Veretout e Pellegrini) probabilmente risolverebbe quasi tutti i problemi dei bianconeri che sono pur protagonisti di prestazioni positive sul piano del gioco, ma che di tanto in tanto sono soggetti ad inspiegabili black-out come è successo a Torino contro i granata e domenica contro l'Atalanta rimanendo con un pugno di mosche in mano.

Gotti ci crede, ci credono tutti, ma andrebbe bene pure il pari che rappresenterebbe un'iniezione di autostima in vista della sfida di domenica alla Dacia Arena contro il Genoa dal classico sapore dello spareggio salvezza. Sicuramente il grave infortunio subito da Mandragora contro il Torino e che lo costringerà al forzato riposo per almeno sei mesi, complica le cose, ma guai a mettere avanti le mani: l'undici friulano non ha scusanti, può e deve invertire la rotta, il potenziale c'è, ne sono convinti tutti in casa udinese, Jajalo o Walace destinati a sostituire proprio Mandragora, danno valide garanzie. Soprattutto sembra fornirle l'uomo in più dei friulani, De Paul che stasera torna in campo dopo aver scontato il turno di squalifica contro l'Atalanta anche se la sua assenza si è avvertita sino ad un certo punto perché sul piano del gioco, come detto, la squadra di Gotti non ha demeritato, tutt'altro.

Quella dell'Olimpico è la classica gara del guai ai vinti con la Roma che, dopo aver perso le residue speranze di accedere alla Champions League, deve rispondere agli attacchi di Napoli e Milan, ma forse anche del Verona, per sperare di strappare almeno il pass per l'Europa League, mentre l'Udinese se dovesse soccombere sarebbe molto probabilmente condannata a dover soffrire sino all'ultimo minuto della trentottesima giornata.

TURNOVER

Gotti attuerà il turnover anche in funzione della sfida con il Genoa contro cui la sua squadra non potrà assolutamente sbagliare, ci sarà sicuramente un cambio in difesa (probabile Becao per Samir), Zeegelaar dovrebbe far rifiatare Sema, mentre in avanti si rivedrà Okaka in tandem con Lasagna il quale è caricato a mille dalla doppietta rifilata all'Atalanta e potrebbe andare a nozze se la Roma, che dovrà fare la partita, dovesse concedere spazi al contropiede dei bianconeri. In quest'ottica un'altra arma micidiale potrebbe essere Fofana, pure lui tra i migliori contro gli orobici. Ad innescare il contropiede, che notoriamente è l'arma in più dell'Udinese, sarà deputato proprio De Paul che, prima del forzato stop per squalifica, aveva dimostrato di essere in ottime condizioni generali. Insomma, i presupposti quantomeno per fermare la Roma ci sono, ma vanno assolutamente evitate ingenuità.

Guido Gomirato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA