Non sono in molti a ricordarsi di Italo Allodi, grande personaggio del calcio e della sentenza Bosman, un fondamentale provvedimento della giustizia europea che rivoluzionò l'organizzazione calcistica. Proviamo a porvi rimedio.Il vicentino Allodi, nato ad Asiago nel 1928, figlio di un ferroviere e di una casalinga, da giovane tentò la carriera di calciatore nel Forlì e nel Parma, ma abbandonò ben presto i campi senza mai valicare la serie C. Dopo aver abbandonato gli studi per diventare giornalista, divenne segretario amministrativo del...