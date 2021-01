MERCATO

MILANO Gomez al Siviglia, Musacchio alla Lazio, Malcuit alla Fiorentina, Llorente all'Udinese, Lasagna al Verona e Gaich al Benevento. I colpi di mercato di ieri fanno capire che si è ancora nel pieno delle trattative, condizionate dalla mancanza di denaro liquido ma non certo di idee. Ad esempio, a Udine non considerano chiusa la finestra invernale, e cercano un ulteriore rinforzo per il reparto avanzato. Il nome più gettonato è quello di Cutrone, per il quale si è fatta però forte la concorrenza del Parma, così la dirigenza friulana valuta anche la candidatura di Jean-Pierre Nsame, 28enne attaccante dello Young Boys. Quanto al Parma, parla anche con gli agenti di Dragovic, difensore del Bayer Leverkusen. L'alternativa è il romanista Fazio, se accetta di spalmarsi l'ingaggio.

REBUS DZEKO

La Roma è sempre alle prese con il rebus Dzeko: a Trigoria auspicano una tregua fra il bosniaco e l'allenatore Paulo Fonseca per poi risolvere, con calma, la questione, a fine campionato. Intanto il giovane figlio d'arte Chierico è stato ceduto a titolo definitivo al Genoa.

L'Inter, condizionata dalla questione societaria al punto d'aver congelato i rinnovi di De Vrij, Bastoni e Lautaro Martinez, che pure erano stati definiti, è stata sondata dall'Hertha Berlino, club a caccia di rinforzi, per Eriksen e Perisic, ma l'entità degli ingaggi di questi due giocatori, e soprattutto la loro volontà di non ridurseli, ha frenato il discorso.

Capitolo Scamacca: il Sassuolo valuta 22 milioni il cartellino del giocatore, e la Juventus è convinta di poterci arrivare, ma il problema è che il venditore vorrebbe una cessione a titolo definitivo o almeno un prestito con obbligo di riscatto, e si tratta di formule che non stanno bene alla Juve. I bianconeri spingono per un prestito semestrale con il diritto di riscatto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

