Il virus in piscina. E non c'è solo Federica Pellegrini, peraltro in fase di ripresa. Al raduno della nazionale di nuoto a Livigno è infatti scoppiato un focolaio: sono dieci gli atleti risultati positivi al covid, dopo il giro di tamponi effettuati, compresa la campionessa Simona Quadarella. Gli atleti, fa sapere la Fin, sono asintomatici. Tutti negativi invece i membri dello staff tecnico-sanitario. I test sono stati effettuati in seguito alle positività di Simone Sabbioni e Alice Mizzau. Il raduno collegiale, che era in programma fino al 5 novembre, è stato sospeso e i convocati resteranno in quarantena in albergo. Si tratta di Federico Burdisso, Martina Rita Caramignoli, Gabriele Detti, Marco De Tullio, Stefano Di Cola, Sara Gailli, Edoardo Giorgetti, Matteo Lamberti, Alessio Proietti Colonna e appunto Simona Quadarella. Il collegiale è cominciato l'11 ottobre scorso e tutti i nuotatori prima di radunarsi si erano sottoposti agli esami con esito negativo. I tamponi, spiega la Fin, sono stati eseguiti all'indomani della positività riscontrata da Sabbioni e Mizzau aggregati alla selezione di San Marino che soggiornavano in un hotel diverso e effettuavano gli allenamenti in altri orari rispetto agli azzurri. Del gruppo italiano solo Zuin e Calloni non sono risultati positivi.

Intanto Federica Pellegrini sta meglio. «Io mi sono svegliata bene, niente febbre, avevo voglia di alzarmi dal letto», ha scritto ieri sui social. Ma non basta: «Bad news purtroppo: mia mamma ha i sintomi del covid, domani farà il tampone, ma quasi sicuramente lo ha preso». Così continua il suo diario della convalescenza sul web: «Io dovevo partire per Budapest e mia mamma era qui in quei giorni perché ci dovevamo dare il cambio con i cani: lei è rimasta in quarantena preventiva qui a casa da me, abbiamo cercato di mantenere le distanze e usare le mascherine, di stare attente. Ma ha mal di testa, 37.4 di febbre e tanti dolori: poverina mi dispiace tantissimo».

