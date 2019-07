CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Non erano in molti a considerare Roberto Mancini un ottimo commissario tecnico della Nazionale e addirittura in pochi pensavano che in quattro partite ufficiali, dopo appena un anno di gestione, avrebbe, di fatto, conquistato la qualificazione all'Europeo dell'anno prossimo. Non accadeva dall'86/87, l'allenatore era Azeglio Vicini e Mancini di quella Nazionale era parte importante e qualificata. Altra considerazione: l'Italia di Mancio ha preso un gol dopo 600 minuti, proprio come 29 anni fa. Ma non basta: dopo qualche difficoltà iniziale,...