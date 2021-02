LE GIOCATRICI

SCANDICCI (FIRENZE) Per raggiungere la 50. vittoria di fila sono dovute entrare in campo praticamente tutte le atlete della rosa di Conegliano a dare il loro contributo, con solo Fahr e Omoruyi rimaste in panchina, e il risultato ha dato ragione ai loro sforzi. Permane sicuramente una punta di rammarico per non aver brillato come sempre in una partita di grande importanza, un lascito evidente a fine gara nel volto come di consueto iper-espressivo di Miriam Sylla: «Ci rimane un po' di nervoso perché si vedeva che non era veramente giornata e ci è risultato tutto difficile», commenta. Lei stessa ha lasciato il posto ad Adams in diversi frangenti dopo alcune fasi di gioco in cui è venuta a mancare un po' di continuità, salvo poi rientrare titolare nel tie-break e risultare decisiva nelle fasi finali di gioco. «Loro sono state bravissime» enfatizza però la banda gialloblu. «Hanno difeso tanto, erano su ogni pallone, erano presenti con la testa e si vedeva che volevano davvero questa partita. Noi eravamo un po' in difficoltà, ma nonostante tutto ci siamo dette che avremmo provato a portare a casa il risultato e ce l'abbiamo fatta. E credo che questa sia la dimostrazione di tutte le volte in cui ci ammazziamo di lavoro in palestra, lavorando senza perdersi in chiacchiere, perché era evidente che fosse una giornata no, ma siamo riuscite comunque a vincere la partita. Però torneremo a spingere ancora, perché questo non ci basta». La prestazione della schiacciatrice di Conegliano e della nazionale si conclude con 13 punti di cui 6 muri, un terzo di quelli complessivi di squadra. Se forse si abbassano leggermente le sue percentuali di attacco (27%), indirizza verso Wolosz i 23 palloni che arrivano dalla linea di battuta avversaria con un'efficacia del 70% (43% perfetta).

La più bersagliata dal servizio di Scandicci con 45 palloni ricevuti però è stata la sua compagna di reparto Hill, che sigla 11 punti di cui un ace, attacca con il 34% di positività, e riceve efficacemente al 53% (31% perfetta). Anche per la schiacciatrice americana è stata decisiva la grinta dimostrata come gruppo, che ha permesso alla A. Carraro Imoco Conegliano di prevalere nonostante i tanti momenti critici. «È chiaro che da parte nostra siamo molto felici, perché è stato un match estremamente difficile - dice Hill -. Scandicci è una squadra molto forte ed è stata una sfida divertente per scoprire cosa abbiamo dentro noi stesse da dare ancora e sono molto orgogliosa di noi per aver combattuto fino alla fine. Non credo si sia vista la nostra migliore pallavolo, ma abbiamo dato battaglia e ne sono fiera».

