IL DERBYSALERNO A denti stretti e soffrendo più del previsto, il Napoli porta via tre punti d'oro dall'Arechi. Un gol di Zielinski nella ripresa manda al tappeto una Salernitana compatta e capace di tenere testa alla capolista per gran parte del match. Alla fine a far festa è il Napoli che, in attesa di Roma-Milan, si gode il primato solitario. Ai granata, invece, al di là dell'amaro in bocca, il derby consegna indicazioni importanti che...