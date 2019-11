CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Non c'è dubbio che il campionato di calcio sia più divertente. Ma lo sport italiano vive altre partite, tutte rivolte al potere. Sembra che in gioco ci sia una specie di coppa dei campioni, che si gioca in Italia tra tatticismi, alleanze, tradimenti, gossip e colpi bassi. È in corso una grande battaglia tra il Coni, guidato da Giovanni Malagò e lo Sport e Salute, un nuovo ente affidato a Rocco Sabelli che ha avuto proprio dal Coni soldi e forza. Su questo ring le regole è come se non esistessero. Il fatto più grave è che lo sport...