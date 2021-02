Non c'è Antonio Conte in panchina, Romelu Lukaku non è in serata di grazia, e allora il momentaneo sorpasso dell'Inter al comando della classifica lo firma Nicolò Barella, forse il nerazzurro più in forma. Il centrocampista sblocca il match di Firenze, avviando lo 0-2 completato da Ivan Perisic, che in campionato non segnava da oltre tre mesi. L'Inter si mette alle spalle la serataccia di Coppa Italia contro la Juventus e non si lascia condizionare dagli interrogativi sul futuro societario. «È una problematica sopra la nostra testa, interessa i nostri azionisti, che sono persone responsabili, che hanno dato molto alla storia dell'Inter e lo faranno ancora con delle scelte oculate» spiega l'amministratore delegato Giuseppe Marotta. «Siamo in un momento di contrazione finanziaria mondiale ed è normale che anche il calcio ne risenta. Quello che si sta verificando all'Inter, se non in modo così evidente, si verifica anche in tanti altri club europe».

All'opposto la giornata della Fiorentina: la squadra di Prandelli non può nulla, anche perché l'impresa di per sé complicata diventa virtualmente impossibile senza Ribery, Milenkovic e Castrovilli. Barella fa le prove generali sin dall'avvio: al primo minuto, però, pecca di eccessivo altruismo e non conclude da buona posizione, cosa che invece fa al 6' su assist di Hakimi, ma un prodigioso Dragowski devia da terra. Il portiere polacco non può nulla alla mezz'ora, quando da azione di corner corto il centrocampista sardo raccoglie il passaggio di Brozovic e trova l'angolo giusto. È la nona rete dei nerazzurri da calcio d'angolo, un primato. La Fiorentina si ridesta e diventa pericolosa al 37', con l'ex milanista Jack Bonaventura a costringere Handanovic alla deviazione sulla traversa, e sul prosieguo l'ex di turno Biraghi impegna il portiere sloveno. Ma l'Inter torna padrona del campo, e se Lukaku non è preciso in chiusura di tempo su cross di Sanchez, a inizio ripresa ci pensa Perisic a depositare in rete un bell'assist di Hakimi, dopo l'ennesima favolosa accelerazione a destra. La gara si mette in discesa per la squadra dello squalificato Conte, a stonare sono soltanto le uscite degli acciaccato Vidal all'intervallo e Perisic nel finale. La Fiorentina prova ad alzare il baricentro con Kouame per lo scarico Borja Valero, ma la mossa non sortisce effetti, anzi apre ulteriori spazi all'Inter. Nel finale tocca all'atteso e controverso Kokorin, che però non incide. Per ulteriori effetti sull'alta classifica si attendono le 18, con l'anticipo Juventus-Roma. Cristiano Ronaldo, 36 anni ieri, dopo la doppietta in Coppa Italia punta a replicare: «Cristiano ha ancora grande passione, quando sei così pur avendo stravinto tutto, sei un eroe» dice Andrea Pirlo, che sorride per l'avvicinarsi del rientro di Paulo Dybala. Tante assenze per i giallorossi, da Pellegrini (squalificato) a Smalling, e in attacco niente Dzeko, tocca ancora a Borja Mayoral, ex ragazzo di bottega al Real, alla scuola proprio di CR7.

