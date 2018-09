Non bastano 5 mete, sfuma l'impresa del Benetton

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RUGBYBenetton vicino alla nuova impresa a Edimburgo: 5 mete segnate contro 4 degli scozzesi ma successo andato ai padroni di casa di un solo punto, 31-30. Il Benetton è tornato dalla Scozia con 2 punti di bonus, uno per le mete realizzate (tripletta di Sperandio) e uno per il divario limitato. Primo tempo dai due volti per Treviso, che è passato in vantaggio per primo con un piazzato di Allan dopo 2' ma poi ha subìto un po' troppo, anche a causa di alcune imperfezioni che hanno fatto la differenza, come le problematiche sulle palle alte o...