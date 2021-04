Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CHAMPIONS LEAGUEPsg e Chelsea in semifinale come da pronostico. È stata una partita piena di emozioni quella diretta da Orsato al Parco dei Principi. Il Bayern doveva vincere con due gol di scarto, dopo il 2-3 casalingo dell'andata, ed è partito con piglio, al quale il Psg si è contrapposto in pressing. Neuer salva in uscita su Neymar, poi due conclusioni tedesche, a lato, di Sanè e Kimmich, prima che Neuer chiuda di nuovo su O'Ney. Il...