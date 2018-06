NON BASTA SALAH RUSSIA IN PARADISO `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL VERDETTOLa Russia non si ferma più. Dopo il 5-0 rifilato all'Arabia Saudita all'esordio, a San Pietroburgo batte 3-1 l'Egitto con l'autorete di Fathi e i gol di Cherischev (al terzo centro, come Cristiano Ronaldo) e Dzyuba. A Hector Cuper non basta mandare Salah in campo, recuperato dall'infortunio alla spalla e in gol su rigore nel vano tentativo di riaprire il match, per centrare la prima vittoria. Perché i russi non gli danno scampo a nessuno o almeno questo si è visto nelle sue due partite del Mondiale. La Nazionale padrona di casa...