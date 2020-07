UDINE Fa tutto l'Udinese travolgente per 80'. Poi si addormenta e il Genoa ringrazia. Il pari è clamoroso, beffardo, ma il Grifone non ha rubato assolutamente nulla, ha approfittato del sonno dei bianconeri per segnare due reti, l'ultima al 97' con Pinamonti il cui rigore è stato respinto da Musso con l'attaccante che ha ribattuto in gol il pallone. La massima punizione è un'ingenuità colossale di Zeegelaar che su un traversone da sinistra ha colpito alla caviglia Biraschi che è rovinato a terra. Orsato ha voluto vedere l'azione al monitor, poi ha decretato il rigore. Peccato, l'Udinese con il successo, che avrebbe meritato, si sarebbe portata a più nove dal Lecce. Praticamente in salvo.

SALVEZZA RIMANDATA

Ma l'obiettivo probabilmente è solo rimandato perché anche ieri la squadra di Gotti, ultimi 10' a parte, ha dimostrato buona salute generale. Il Genoa francamente ha fatto poco, solo all'inizio si è fatto minaccioso con una punizione da venti metri di Iago Falque per fallo (inutile) di Ekong su Sturaro, ma Musso si distende e riesce a deviare in angolo. Poi il match diventa equilibrato dato che le due squadre cercano soprattutto di non concedere spazi. La qualità del gioco per una ventina di minuti non è eccelsa, Lasagna trova difficoltà nel muoversi, Sanabria sull'altro fronte riceve pochissimi palloni. L'unica azione degna di essere ricordata è quella che l' Udinese innesca al 6' con cross radente di Stryger da destra sul quale Nestorovski giunge con un attimo di ritardo. Al 19' Behrami (brutta la sua gara) perde palla in uscita, Fofana è lesto a servire Nestorovski, questi appoggia a De Paul la cui conclusione dal limite è alta. Poi al 29' l'Udinese disegna la manovra più pregevole tutta di prima e in verticale: Jajalo recupera palla nella propria meta campo, serve Fofana il cui scatto è poderoso, supera due uomini, serve di precisione Lasagna che da entro area di sinistro costringe Perin ad una difficile deviazione in angolo. Il Genoa però nel complesso si difende bene, concede il minimo ai bianconeri tra i quali sta crescendo De Paul.

SUPREMAZIA

La supremazia dell'Udinese viene premiata al 44' con il gol di Fofana che raccoglie di testa un cross al bacio di De Paul cui viene concesso troppo spazio. Nella circostanza però tutta la difesa dei rossoblù è parsa addormentata. Nel secondo tempo l' Udinese forte del vantaggio gioca con tranquillità, con precisione, è padrona del campo per almeno 20', ma non concretizza la sua superiorità. Poi al 28' dopo una manovra tutta di prima, De Paul, Lasagna, Fofana, Lasagna, i bianconeri raddoppiano con l'ex Carèpi che manda il pallone all'incrocio. Sembra fatta, Sembra però. Al 36' Pandev, dopo una palla persa sulla tre quarti dell'Udinese di destro trova l'angolino più lontano. L'Udinese a questo punto va in tilt, subentra la paura, commette errori marchiani in mezzo e all'ultimo assalto su cross da sinistra Zeegelaar fa il più inutile dei falli su Biraschi. Rigore. Batte Pinamonti, para Musso ma non trattiene e l'attaccante è lesto a ribattere in gol.

Guido Gomirato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

