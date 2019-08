Nolli allenatrice per amore dei Cavaliers ai Mondiali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIAMentre il rugby seven langue in casa Fir, vedi a lato l'eliminazione delle Nazionali nelle qualificazioni olimpiche, la storia d'amore di Nolli e Simone in Italia contribuisce a riscattarlo.I Cavaliers, rappresentativa nazionale seven formata da Vigili del fuoco, parte domani per i World Police & Fire Games di Chengdu (Cina). I Mondiali di categoria dove difenderanno la medaglia d'argento conquistata 4 anni or sono negli Usa, battuti solo dalla Nuova Zelanda. La squadra italiana, affiliata con sede a Rovigo e affiliata al Comitato...