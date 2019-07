NOLE, RAFA E ROGER: SEMPRE LORO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TENNISVincono sempre loro e da fenomeni mediatici e tecnici quali sono hanno creato un seguito di fan come mai in passato nella storia del tennis. Djokovic, Federer e Nadal avevano lasciato solo 19 game agli avversari negli ottavi: una superiorità imbarazzante. Nei quarti solo Nishikori è riuscito a strappare un set a un Federer dall'avvio distratto, come si fosse svegliato di traverso. Ma il guerriero del Sol Levante per far paura a King Roger avrebbe dovuto piazzare una prestazione da samurai e mantenere un ritmo forsennato, a cominciare...