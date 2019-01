Noel, 21 anni non trema e trionfa a Wengen

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SPORT INVERNALIClement Noel è il volto nuovo dello sci. Ha solo 21 anni, ma le sue qualità erano note da tempo agli osservatori, attenti e non; era però difficile attendersi che il primo successo in Coppa del Mondo arrivasse già in questa stagione, considerando che spesso e volentieri il gradino più alto del podio è occupato da Marcel Hirscher. Invece il giovane francese ha scelto una delle sedi storiche del mondo delle neve, Wengen, per festeggare la vittoria, probabilmente la prima di una lunga serie. Noel si era ritrovato al comando...