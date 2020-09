VERONA Metà partita non basta alla Roma, con la lingua di fuori nella ripresa. Impotente contro il Verona dimezzato nella rosa tra assenze e cessioni: 0-0 al Bentegodi. Dove Dzeko resta in panchina e la conseguenza è il digiuno. Juiric punta sul coro che è intonato, Fonseca sul singolo che stecca. E il gioco proprio non appare. Mancano le idee e anche qualche titolare.

PROPRIETARI IN TRIBUNA

Promessa mantenuta: al debutto in campionato, dentro il cesto impolverato del Bentegodi dove urla forte dalla tribuna stampa l'allenatore Juric (squalificato per l'espulsione del 15 luglio all'Olimpico proprio contro il giallorossi: in panchina Paro), ecco che si presenta Dan Friedkin. Il texano è con il figlio Ryan. E con loro Mark Watts, presidente del gruppo, e il ceo Fienga. Il texano prende, insomma, subito le distanze dalla proprietà uscente e assente. E mette il timbro già al via della serie A. Anche se la delusione è grande per la prestazione a metà della Roma.

FINALIZZATORE IN PANCHINA

La Roma vuole ricambiare subito dando un senso al blitz, non annunciato, del nuovo presidente. Meglio farsi un idea dal vivo e tenere il gruppo sotto pressione. A cominciare dall'allenatore che è sotto esame. Fonseca fa il possibile per partire bene davanti al texano. E, confermando il 3-4-2-1, punta sulla qualità degli interpreti. Così piazza Cristante, centrocampista più offensivo che di interdizione, in mezzo a Mancini e Ibanez in difesa, e sceglie la formula del doppio trequartista, con l'esordiente Pedro, in campo per la prima volta dopo l'infortunio del 1° agosto in FA Cup, e il capitano Pellegrini che si dedicano al falso nove Mkhitaryan. Controllo del match, in alcune fasi alzando il ritmo e quindi andando in pressing a soffocare il Verona che, però, non è quello dell'ultimo campionato. Cessioni e assenze pesanti. Si mette allo specchio, con il 3-4-2-1, senza l'aggressività lo portò al 9° posto in classifica. Ma ai giallorossi manca da morire il centravanti. Che è al Bentegodi, tra i 21 convocati. Disponibile, dunque. Eppure non entra, perché promesso alla Juve. Dzeko sorride al futuro, inquadrato dalle telecamere, evitando di sfoggiare il muso per l'attesa che comincia a infastidirlo. La sua assenza, o magari quella di Milik, cambia la storia del 1° tempo. Spinazzola vola a sinistra e cerca di mandare a dama Mkhitaryan e Pedro, vivaci solo in partenza. Al momento di concludere, però, fanno cilecca. Il dominio è evidente, delude invece il raccolto. Con 16 tiri, 5 nello specchio, aspettando l'intervallo, non arriva il vantaggio. Anche Veretout partecipa all'assedio, lasciando Diawara in protezione.

IN APNEA

Il Verona resiste e la Roma, colpevole di aver sprecato la raffica di chance sparando a salve, rischia di andar sotto già nel 1° tempo. Tameze entra in area e conclude centrale: Mirante devia, palla che si stampa sulla traversa prima del salvataggio di Cristante. I pericoli aumentano nella ripresa. I giallorossi si abbassano. Schiacciati più dalla mancanza di fiato che dalla spinta della squadra di Juric. Tameze è ancora protagonista. Salta Mirante, ma non inquadra la porta. Come fa Di Carmine, ancora su affondo di Tameze. Di Marco prende con lo stesso tiro la traversa e il palo. Spinazzola replicherà colpendo la traversa.

INTERVENTO LENTO

Crollo fisico della Roma, con Fonseca che ritarda a intervenire. Karsdorp si fa male, entra Santon. Poi Kluivert per Pwellegrini e, prima del recupero, Villar per Diawara. L'allenatore forse dimentica che di sostituzioni ne può fare 5. Quelle che fa il collega che, in tribuna, riesce a rendere decente anche il Verona incompleto di questi tempi.

Ugo Trani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA