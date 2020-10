No Donnarumma, no party. Senza il suo fuoriclasse, fermato all'immediata vigilia dalla positività al tampone, il Milan vede fermarsi a quattro la striscia di successi iniziale, e la Roma compie l'impresa di stoppare la squadra di Stefano Pioli in un 3-3 da fuochi d'artificio, ricco di occasioni da gol. Nel quale l'assenza del portiere della Nazionale si fa sentire, perché il debutto di Ciprian Tatarusanu è da annali, nel senso negativo: il rumeno è responsabile diretto delle tre reti giallorosse, prima con l'uscita a vuoto sul corner di Pellegrini che regala l'1-1 a Dzeko, poi nella ripresa sul tiro di Mkhitaryan, un intervento incerto del portiere favorisce Pedro, che si fionda sul pallone e finisce a terra su un intervento di Bennacer. E infine sbaglia di nuovo in uscita su calcio piazzato, e Kumbulla segna sfruttando un assist involontario di Ibrahimovic. Un match pirotecnico, che conferma il valore del Milan ma promuove anche la Roma priva di Smalling, capace per tre volte di rispondere al vantaggio rossonero. Da sottolineare anche la partita-no dell'arbitro Giacomelli, che concede due rigori dubbi, alla Roma e soprattutto al Milan, con l'intervento di Mancini sul rientrante Calhanoglu al 79'. Su quest'ultimo, Ibra firma la doppietta, ma l'ultima parola è della Roma. L'en plein rossonero si ferma sull'assenza di Donnarumma, positivo come Jens-Petter Hauge, l'attaccante norvegese reduce dalla prima rete milanista a Glasgow. «Non possiamo fasciarci la testa, i protocolli sono comunque molto stretti» ha ammesso nel prepartita Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica del Milan. Il portiere della Nazionale si ritrova costretto a incitare i compagni via social («Sto bene, colgo l'occasione per dedicare il mio pensiero a tutti coloro che stanno lottando contro il virus: non mollate! Agli altri ricordo di mantenere le distanze, indossare le mascherine, lavarsi le mani! Forza Milan») e così diventa un altro il portiere di Castellammare di Stabia a prendersi il proscenio: Antonio Mirante, infatti, salva più volte la Roma nel primo tempo, così come il palo che impedisce a Kjaer il gol dell'ex. E sull'unico errore di Mirante, Romagnoli fallisce il match-point al 93'.

LEAO ISPIRATO

Il Milan sfrutta la serata di grazia di Rafael Leao, autore dell'assist per l'1-0 di Ibrahimovic un bel filtrante con lo svedese dimenticato da Kumbulla e per il 2-1 di Saelemaekers, con una fuga a sinistra. Ma non basta. Salta così la fuga del Milan, che resta a +2 sulle prime inseguitrici, Napoli e Sassuolo. «Non poteva essere comunque una fuga, è troppo presto» ha detto Maldini, che c'era in quel 1992, con l'ultimo Milan che vinse le prime cinque gare di campionato, l'ultimo Milan dei tre olandesi Van Basten, Gullit e Rijkaard. Oggi il riferimento è Donnarumma, in scadenza di contratto: «Non considerarlo un punto fermo sarebbe un errore, è sempre più leader, un capitano». Parole profetiche, pronunciate prima di vedere Tatarusanu

Loris Drudi

