No di Gattuso a Ferrero, in pole De Biasi e Iachini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GENOVA Gennaro Gattuso declina la proposta della Sampdoria e adesso la corsa per la panchina blucerchiata vede in primissima fila Gianni De Biasi e Beppe Iachini. L'ex tecnico del Milan è rimasto lusingato dalla corte del presidente Massimo Ferrero ma alla fine ha preferito rinviare gentilmente al mittente l'offerta. Una lunga attesa che non è stata gradita dal patron che in mattinata aveva fatto capire che la sua pazienza era terminata: «Non voglio un allenatore che si debba convincere», aveva detto. Tutto da rifare? No, la dirigenza...