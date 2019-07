NO AL PALERMO, VENEZIA VERSO LA B

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SERIE BVenezia con un piede e mezzo in serie B, Palermo bocciato, Trapani e Chievo Verona salvi. Questo è quanto è emerso a seguito dei verdetti della Covisoc, che ieri ha comunicato alle società l'esito dell'istruttoria sulle domande di iscrizione al prossimo campionato di serie B presentate dalle società aventi diritto. Dopo una lunghissima attesa, durata quasi fino alle 21, è infatti arrivata conferma alle indiscrezioni che già da metà pomeriggio circolavano, ovvero di come la Covisoc avesse ufficialmente comunicato al Palermo di non...