No ai ricorsi, la B resta a 19 A Venezia colpo del Benevento

SERIE BLa serie B non si ferma. La giustizia ordinaria non va contro l'ordinamento sportivo e conferma i giudizi delle ultime settimane. Ieri il Tar del Lazio ha respinto l'istanza dell'Avellino contro l'esclusione dalla serie B (l'iscrizione era irregolare) e dei tifosi del Catania, che si erano rivolti alla magistratura per chiedere il ripescaggio. A Roma, la giornata si apre con la conferma dell'esclusione dell'Avellino, ripartito intanto dalla serie D. Il patron Walter Taccone chiedeva la sospensione della non ammissione, ma per i giudici...