CAMPIONATI EUROPEI

Doppietta azzurra ai campionati europei di Plouay. Giacomo Nizzolo ed Elisa Balsamo hanno conquistato il titolo europeo rispettivamente tra gli uomini Elite e le donne Under 23. Per Nizzolo si tratta del secondo successo in quattro giorni: domenica scorsa si è aggiudicato il titolo di campione d'Italia, ieri ha invece ottenuto il titolo continentale. Per la nazionale di Davide Cassani è il terzo trionfo consecutivo agli europei dopo le vittorie di Trentin nel 2018 e di Viviani nel 2019. Il milanese ha mostrato la propria superiorità grazie a uno sprint eccezionale, coronando lo splendido lavoro portato avanti da tutta la nazionale azzurra, che lo ha tenuto coperto fino agli ultimi metri. Battuti il francese Arnaud Demare, favorito della vigilia, e il tedesco Pascal Ackermann. Stesso copione anche nella gara vinta da Elisa Balsamo, già campionessa del mondo tra le Juniores nel 2016. Anche in questo caso l'azzurra ha coronato con uno sprint fenomenale il perfetto lavoro di tutte le ragazze, che durante la premiazione si sono fermate sotto il palco a cantare l'inno di Mameli, come già avvenuto nella rassegna iridata del 2016. Oggi tocca agli uomini Under 23 e alle donne Elite.

C. Gu.

