Niki contro James la rivalità in pista un film scritto bene

LA STORIAROMA Si dice che la grandezza di un pilota sia data principalmente dal livello e dalla forza dei propri avversari. E' sempre stato cosi in fondo, e non solo nell'automobilismo. Per ogni eroe vi è il suo anti-eroe. Il mondo della Formula Uno ha raccontato spesso un'epica fatta di gesta gloriose e sorpassi iconici, di coraggio e di spregiudicatezza, di lealtà e scorrettezze. Niki Lauda e James Hunt, il diavolo e l'acqua santa, il calcolatore e lo scavezzacollo. Un destino intrecciato e legato quello dei due grandi protagonisti negli...