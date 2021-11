Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VERSO QATAR 2022ROMA Comincia il Mondiale dell'Italia. E quando? Ma oggi, ovvio. E dove? Allo stadio Olimpico, logico. E perché? Perché la nostra Nazionale potrà accreditarsi per la fase finale della Coppa del mondo del prossimo anno in Qatar se stasera batterà la Svizzera di Murat Yakin e lunedì sera non perderà con l'Irlanda del Nord a Belfast. Dunque la sfida di Roma sarà mooolto più che decisiva: tanto che varrà ben più di una...