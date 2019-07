«Niente paragoni con la Divina ma Benny è capace di tutto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Non scherziamo. La Pellegrini a Gwangju ha scritto un altro capitolo di una carriera leggendaria. Ci teniamo il record di precocità e i paragoni lusinghieri, ma per Benedetta questa medaglia è ininfluente». Vito D'Onghia, allenatore di sempre della Pilato, ha già cominciato a fare il coach psicologo. Scusi, in che senso la medaglia è ininfluente?«Nel senso che se fosse uscita nelle batterie sarei stato orgoglioso di lei lo stesso. Benedetta non era lì per vincere una medaglia. In primavera ancora avevamo i dubbi sulla partecipazione...