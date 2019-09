CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Niente Giappone per Vittorio Munari. La Coppa del Mondo di rugby la vedrà a Padova dal salotto di casa, mentre alla Guizza continuerà a lavorare al nuovo Petrarca, al quale è tornato in estate nella veste di consigliere delegato all'attività agonistica e direttore generale, a cinque anni dal clamoroso addio al Benetton. Le immagini dell'Italia (da domani Mondiali sulla Rai con la partita d'apertura Giappone-Russia) stavolta non saranno accompagnate dalla sua voce inconfondibile.Munari, che effetto le fa seguire la Coppa del Mondo senza un...