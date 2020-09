IL PERSONAGGIO

Un portiere per amico. Non capita a tutte le squadre, soprattutto nel calcio dei tatuaggi e delle creste. All'Inter si è esaurita l'esperienza dell'ultima riserva di... ruolo: Tommaso Berni, fiorentino, classe 1983, infatti, non si è visto rinnovare il contratto («un po' me l'aspettavo» dice). Nella Juve anni 70 ci furono Piloni prima e Alessandrelli poi: entrambi vivevano all'ombra di Zoff, che giocava sempre; nel Milan il rigorista Antonio Rigamonti dovette aspettare - dopo lunghe stagioni in panchina - che il vecchio Albertosi venisse spazzato via dal primo scandalo del calcioscommesse. Altri tempi.

Il terzo portiere nerazzurro ha pagato il rientro alla base del giovane e promettente Radu ed ha salutato senza avere avuto mai il privilegio di difendere la porta della sua squadra. Nemmeno in un'occasione. Il suo ruolo, la presenza nello spogliatoio è stata comunque importante per il gruppo, condita da tanta diplomazia e da tanti buoni consigli.

IL FUTURO

Berni non ha ancora deciso di smettere, si coccola la figlia Deva, nata pochi giorni prima del lockdown e, ogni tanto, smanetta col cellulare, perché «spero arrivi la chiamata giusta, vorrei continuare un anno o due». Berni racconta che nell'Inter non era «solo il terzo portiere», ma «uno dei tanti giocatori che contribuiscono a fare gruppo. Mi riesce bene trasmettere positività. Mi sono allenato col sorriso, cercando di contribuire al raggiungimento della vittoria. È questo l'obiettivo superiore, le ambizioni personali vengono dopo. Ogni inizio settimana ho sempre lavorato come se dovessi giocare, poi sapevo quali erano le gerarchie. Ho avuto anche la fortuna di stare al fianco di grandi n.1, un privilegio».

PRIVILEGIO

Il calciatore toscano ha attraversato varie generazioni di portieri, a partire da Angelo Peruzzi. «Angelo - confessa l'ex interista - assieme a Buffon, è stato fra i più grandi. Ho lavorato anche con Muslera alla Lazio: strepitoso. Ho conosciuto Romero, che ha difeso i pali dell'Argentina, quand'ero alla Samp. Non per ultimo, Samir Handanovic, uno dei più forti d'Europa degli ultimi tempi». Berni, comunque, vanta un singolare primato: zero presenze, due espulsioni. «Nell'ultima stagione sono andato fuori due volte dalla panchina, mi era già successo nella Samp, proprio contro l'Inter: dunque, sono recidivo, non ho attenuanti - ride - Stando fuori si vive con molta più tensione la partita». Infine, l'hobby, singolare, come il personaggio: «Posseggo un paio di pezzi di meteoriti. E sì, è vero, ho anche un pezzo di luna».

