Nicolas Peter è membro del consiglio di amministrazione di BMW ed è venuto apposta da Monaco per consegnare la i3 a Papa Francesco e anche per vedere il nuovo concept di showroom presso la sede di BMW Roma in via Barberini. «Sarà il punto di riferimento per tutti i nostri concessionari nel mondo, un luogo dove il cliente potrà fare un viaggio completo nel mondo BMW grazie alla digitalizzazione».BMW come vuole vendere auto in...