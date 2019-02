Nicola: «Col Chievo senza timori» E i tifosi sospendono lo sciopero

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

QUI UDINESEUDINE L'Udinese deve vincere oggi la sfida salvezza con il Chievo per allontanare lo spettro della zona rossa retrocessione ora a un punto, dopo l'ultima sconfitta a Torino. Eppure il tecnico Davide Nicola chiede ai suoi di non avere paura. «In questo momento stiamo bene ma non siamo molto credibili per i risultati ottenuti», ha affermato nella conferenza stampa pre-gara. Nicola sta ben attento a non farsi ingannare dalla classifica del Chievo, ultimo: «Sappiamo benissimo che è una squadra viva, che può mettere in difficoltà...