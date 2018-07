Nibali sotto i ferri: il cronoprogramma

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

(bt) È una corsa contro il tempo quella che dovrà affrontare Vincenzo Nibali per presentarsi al meglio al Mondiale di Innsbruck del prossimo 30 settembre, per il quale sin dal giorno della presentazione del circuito era stato considerato il grande favorito. La conferma è arrivata dallo stesso Squalo, prossimo all'operazione chirurgica dopo la frattura alla decima vertebra toracica, conseguenza della caduta sull'Alpe d'Huez. «L'intervento durerà pochissimo ma è un po' delicato - dice Nibali - Dovrebbe aiutarmi a ritornare molto più in...