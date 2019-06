NIBALI, ORA SERVE UN MIRACOLO `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CICLISMOLa tappa più dura non ha deciso il Giro e a Verona oggi verrà scritto il finale. La maglia rosa ormai è cucita sulle spalle di Carapaz che sembra non temere la decisiva prova a cronometro. Ieri è stata la giornata dei baschi e dei disordini nel pubblico. Pelle Bilbao ha vinto sull'ultima salita, quella di Monte Avena, dopo una corsa di 194 chilometri partita da Feltre, mentre Lopez, che voleva vincere, per colpa di un tifoso è caduto. Per la rabbia il colombiano ha preso a schiaffi l'autore della spinta. C'è stato poi l'altro...