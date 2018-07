NIBALI INVESTITO, ADDIO TOUR

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CICLISMOL'arrivo all'Alpe d'Huez consegna a Geraint Thomas la seconda vittoria consecutiva e il consolidamento della maglia gialla, ma la dodicesima tappa verrà ricordata soprattutto per la caduta a 3.5 km dal traguardo di Vincenzo Nibali, buttato a terra da una moto della Polizia mentre stava lottando per la vittoria. Per lo Squalo, che dopo una prima verifica sul posto era stato portato all'ospedale di Grenoble, la diagnosi è frattura composta della decima vertebra toracica, con conseguente ritiro essendo impossibilitato a risalire in bici...