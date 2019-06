Nibali e Bettiol a caccia della maglia tricolore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CICLISMOBOLOGNA Dopo la vittoria di Filippo Ganna nel campionato italiano a cronometro, l'alta Valtaro, in provincia di Parma, sarà protagonista oggi della prova tricolore in linea. Il percorso, lungo 226,9 km, partirà da Borgo Val di Taro alle 10,30, con un circuito finale a Compiano, di 12,4 km, da percorrere 10 volte: è lo stesso del Campionato italiano 1981 vinto da Francesco Moser.Del percorso solo 3,5 km sono in pianura, mentre la salita di 5,1 km verso il castello di Compiano ha tratti di pendenza fino al 10%. Tra chi si darà...