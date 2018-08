Nibali corre la Vuelta: «Punto a qualche tappa»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CICLISMOUna Vuelta da vivere comunque da protagonista, almeno nella seconda parte della corsa spagnola, al via sabato. Questo l'obiettivo di Vincenzo Nibali, che ha ottenuto il via libera definitivo dai sanitari a cinque settimane dalla caduta all'Alpe d'Huez che lo costrinse al ritiro dal Tour de France. Il leader della Bahrain-Merida indosserà il pettorale numero 1, un omaggio degli organizzatori alla sua grande carriera. «Visto che sono ancora in una fase di recupero, è difficile per me pensare alla classifica generale con così pochi...