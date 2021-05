Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CICLISMOVincenzo Nibali ci sarà. Non al top della forma, ma il peggio è ormai alle spalle. Lo Squalo dello Stretto ha confermato ieri che sarà al via dell'edizione numero 104 del Giro d'Italia che scatterà sabato da Torino, con una cronometro che si snoderà tra le vie del capoluogo piemontese, con l'obiettivo di onorare la corsa che lo ha visto trionfare nel 2013 e nel 2016. Cadere non è mai una cosa bella, figuriamoci se succede a 24...