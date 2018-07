NEYMARZIANO IL BRASILE VA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CONFERMAMOSCA La prima candidatura al Pallone d'oro 2018 adesso c'è: l'ha presentata ufficialmente Neymar da Silva Santos Junior. Un gol e un assist per liquidare il Messico. E non solo quelli. Una prestazione davvero di alto livello. Certo, giocare nel Brasile è più facile che nel Portogallo o nella stessa Argentina, come tocca a Cristiano Ronaldo e Messi. Resta il fatto che negli ultimi tre anni il Brasile con Neymar ha disputato 24 partite: 18 vittorie e 6 pareggi; senza 15 e ha perso 3 volte. Per non parlare della partecipazione...