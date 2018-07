NEYMAR PIANGE BRASILE A CASA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'IMPRESAMOSCA Se ne torna a casa anche il Brasile. No, stavolta non è un Mineirazo, non è un'umiliazione come l'1-7 con la Germania in casa, ma è pur sempre una grande sorpresa. In semifinale ci va il Belgio, che certifica così la validità del suo secondo posto nel ranking Fifa. Neymar. l'ultimo ad arrendersi, comunque il migliore dei suoi, si vede negare il pareggio al 93': la manona di Courtois, un gigante per tutta la partita, toglie dall'incrocio dei pali il tiro dell'ultima preghiera. Troppo tardi il Brasile ha cambiato marcia....