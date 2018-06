NEYMAR E MESSI IL PIANTO DEL 10

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BRASILE«Piangi pure, solo tu sai cosa hai dovuto passare per essere a questi Mondiali». Il Brasile ha appena vinto 2-0 contro il Costa Rica e Thiago Silva consola il compagno Neymar, inginocchiato, in lacrime, al centro del Saint Petersburg Stadium. È il consiglio di un collega di club, è la concessione del capitano della Seleção al suo più grande talento, ma è soprattutto il punto di vista di chi ci è già passato. Era il 2014 quando Thiago Silva, pur essendo capitano, chiese in lacrime a «Dio e a Felipão» di non tirare il rigore...