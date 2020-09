(r.b.) Tra la stagione calcistica che sta per ricominciare e la normalità c'è il Covid ben lungi dall'essere debellato. Da ieri ne sa qualcosa di più il Paris Saint-Germain, vice campione d'Europa, che accusa tre giocatori positivi al Coronavirus e che sarebbero tre big come Neymar, Di Maria e Paredes. Il fuoriclasse brasiliano e i due argentini sono reduci da una vacanza a Ibiza dove, nonostante lo stop alle discoteche, il virus ha avuto campo libero per diffondersi. Colpa, ovvio, dell'allentamento delle misure precauzionali. Come accaduto nella nostra Sardegna, anche nell'isola del divertimento spagnola i giovani si sono lasciati andare e i calciatori sono giovani e ricchi sfondati. Nell'epoca dei social, poi, non serve nemmeno che siano paparazzati per pizzicarne superficialità e dimenticanze: nei rispettivi profili ci sono foto di beata spensieratezza e zero mascherine e/o distanziamento. Così Neymar posa con l'attore Aran Piper; poi c'è la cena di Di Maria, Ander Herrera, Paredes, Mauro Icardi e rispettive famiglie; poi ancora Icardi e Neymar con Keylor Navas e rispettive partner. Il Psg adesso trema, perché secondo il protocollo francese, al quarto positivo una squadra deve rinviare la partita in programma. La squadra di Tuchel giocare il 10 settembre a Lens nel posticipo della 2ª giornata di Ligue 1. «I calciatori sono sottoposti alle misure previste dal protocollo sanitario. Tutti, anche lo staff saranno nuovamente testati nei prossimi giorni», si è limitato ad annunciare il club, mentre Neymar, Paredes e Di Maria sono già stati posti in quarantena. Quarantena anche per il portiere del Real Madrid Thibaut Courtois ha contratto il virus, seppur in forma asintomatica. L'estremo difensore se n'è accorto in un controllo effettuato nel ritiro del Belgio.

