NEYMAR CHE BOTTE SOLO UN PAREGGIO

LA DELUSIONEDoveva essere l'esordio vincente della super-favorita, invece è stata la partita di una squadra affaticata e poco umile nei momenti di difficoltà. Era dal 1978 che il Brasile non pareggiava il primo match dei Mondiali, 1-1 con la Svezia. Perfino il mai amato Dunga e l'imperdonabile Scolari, all'esordio, hanno fatto meglio dell'osannato Tite. Con la Svizzera finisce 1-1, ma non c'è timore, semmai un po' di delusione per una Seleção che incanta i primi minuti, ma poi si ritrae davanti all'aggressività di Behrami e compagni....