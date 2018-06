CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NEW DELHI Dopo 48 ore di ricerche, la polizia ha rinvenuto ieri nel letto del fiume Meenachil il cadavere di Alex Dinu, un commercialista indiano del Kerala supertifoso di Lionel Messi che era scomparso venerdì scorso dopo la sconfitta dell'Argentina con la Croazia per 3-0. Nella sua pagina online il quotidiano The Times of India cita una fonte della polizia secondo cui i resti dell'uomo sono stati rinvenuti alle 8.30 locali, confermando così l'ipotesi del suicidio, da lui annunciato in una lettera lasciata nella cucina di casa sua dopo aver...