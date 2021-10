Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOCom'era la storia degli ideali che non hanno prezzo? Nel caso di Kyrie Irving ce l'hanno, eccome. Ed è quantificabile in circa 17 milioni di dollari. Che per la controparte della storia, i Brooklyn Nets, sono anche di più. La questione è nota: le regole anti Covid del Distretto di New York vietano l'ingresso nei palazzetti dello sport ai cittadini non vaccinati e Irving è il più convinto no vax della Nba. Non come Andrew Wiggins...