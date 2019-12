NESSUNO COME MESSI

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RICONOSCIMENTOROMA Leo Messi è il calciatore più forte del mondo. In molti lo pensano e chi non lo pensa mette comunque l'argentino sul secondo gradino del podio, dietro Cristiano Ronaldo. Non servono concorsi o premi per stabilire ciò che è chiaro in questa epoca calcistica, baciata dalla fortuna di potere vedere in azione due autentici fuoriclasse. Il Pallone d'oro che i giurati di France Football hanno assegnato al numero 10 del Barcellona, consegnato alla Pulce ieri nella cerimonia organizzata nel teatro Chatelet di Parigi (con lui...