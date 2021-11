Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VOLLEYVILLORBA Come loro, nessuno mai. Battendo ieri Trento per 3-0 al Palaverde nel testacoda dell'ottava giornata di regular season, le pantere di Conegliano hanno stabilito il record mondiale di vittorie consecutive per la pallavolo femminile (74), non più in coabitazione avendo staccato anche il blasonatissimo club turco del Vakifbank Istanbul. Un primato da Guinness, adeguatamente festeggiato anche se in casa Prosecco Doc Imoco non si...