Nessun altro rinvio, nessun cambio in corsa. C'è stata una breve pausa, ma dopo una sosta piuttosto corta, la stagione del calcio italiano, riparte ufficialmente nell'anno difficilissimo e drammatico della pandemia Covid-19: la serie A riprenderà infatti sabato 19 settembre con Fiorentina-Torino, come aveva richiesto la stessa Lega ancora ai primi di agosto.

Lo ha deciso il Consiglio Federale della Figc che ha reso ufficiale anche la chiusura, fissata per il 23 maggio, oltre alla finale della Coppa Italia che si giocherà il 19 maggio 2021 e alla ripresa di serie B e serie C che si svolgerà nella settimana del 26 settembre. Senza dimenticare che il 2021 sarà finalmente l'anno degli Europei che verranno inaugurati in giugno proprio a Roma.

La grande novità consiste nell'unificazione delle Can di A e di B in un'unica Commissione arbitri nazionale a partire proprio dall'annata 20 e '21. Consentirà la possibilità di scambi di fischietti tra le due massime categorie con lo scopo di favorire la crescita tecnica in funzione dell'interessante utilizzo del Var: «È un momento importante per la crescita dei nostri arbitri - ha commentato il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina - Un bel programma che credo ci darà grandi risultati e che arriva in un momento generale favorevole, in cui viene utilizzata la tecnologia».

Sono due le richieste che la Federcalcio ha fatto partire verso il Governo e il Comitato tecnico-scientifico. La prima riguarda un utilizzo dei tamponi più razionale: «Abbiamo presentato a chi di dovere le nostre proposte che dovrebbero passare in esame molto urgentemente - ha annunciato Gravina - Quello che ci sta particolarmente a cuore è la limitazione dei tamponi, sempre con il principio del massimo rispetto della salute degli atleti, ma nello stesso momento con una maggiore flessibilità».In base alla richiesta della Figc, i tamponi dovrebbero essere effettuati non più di ogni quattro giorni, ma ogni otto. A garantire la qualità del risultato c'è l'impianto organizzativo che finora sembra aver prodotto buoni risultati.

Intanto il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha ottenuto tre spazi sulle maglie per gli sponsor in modo da dare più respiro agli introiti dei club. Secondo Ghirelli, una delle ricette per venire incontro alle società potrebbe essere la riapertura degli stadi agli abbonati, primo passo verso un graduale ritorno alla normalità.

Sulla questione Gravina non si sbilancia, ma è convinto che il Comitato tecnico-scientifico possa tener conto dell'esito positivo che hanno dato non solo i protocolli, ma anche i controlli. Tuttavia sabato il premier Conte ha gelato le aspettative di molti dicendo che a suo personale parere «non è opportuno aprire gli stadi». Da quando, eventualmente, si potrebbe comunque riaprire? Ipotesi concrete non ne circolano. Per ora.

