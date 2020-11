RUGBY

TREVISO Continua la serie negativa del Benetton che, al ritorno al rugby giocato dopo due rinvii per i contagi da Covid-19, è stato sconfitto a Newport (Arms Park ancora disponibile) dai Cardiff Blues per 22-5 nel sesto turno di Pro14. Partita condizionata dalla pioggia e a vincere è stata la squadra che ha sbagliato meno. Il Benetton ha sprecato tanto e in certi momenti ha anche dimostrato qualche problema di organizzazione. Nel primo tempo Treviso ha sciupato due touche importanti in attacco (lanci rubati dai gallesi) e sprecato un piazzato con Keatley da 40 metri centrali, risultando quasi mai pericoloso. Sotto 8-0 (una meta e un piazzato dei Blues) dopo i primi 40', il XV di Crowley ha dato la parvenza a inizio ripresa di poter rimettere in piedi la gara, poi però ha ricominciato a fare errori, subendo a metà ripresa la seconda meta gallese (15-0 al 64').

ILLUSIONE

A 10' dalla fine l'illusione di poter riaprire il match l'ha data la maul trevigiana che è riuscita a penetrare e con Baravalle segnare la meta: 5-15. Tuttavia Treviso non si è più reso pericoloso e allo scadere Cardiff è riuscito a segnare la terza meta per il definitivo 22-5.

Sempre ieri a Parma, netta sconfitta per le Zebre, battute dall'Ulster 57-14. La speranza di centrare un risultato importante è durata un quarto di gara, una ventina di minuti nei quali i parmensi hanno risposto alla marcatura iniziale dei nordirlandesi con una meta di Bruno trasformata da Rizzi (7-7 al 10'), poi è stato quasi un monologo ospite, col sudafricano Coetzee autore di 4 delle 9 mete segnate complessivamente dall'Ulster. Nella ripresa seconda meta delle Zebre con Casilio ma gara ampiamente compromessa.

Ennio Grosso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA