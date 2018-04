NEL SEGNO DI ASTORI

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RICORDOUDINE La sfida odierna alla Dacia Arena assume un significato particolare nel ricordo del capitano dei viola Davide Astori che un mese fa, nella notte tra il 3 e 4 marzo, al Là di Moret dove la Fiorentina era in ritiro in vista della sfida con i friulani, è deceduto nel sonno per cause naturali. Una tragedia che ha sconvolto il mondo del calcio non solo quello italiano il cui ricordo non potrà essere scalfito dal tempo. Udinese e Fiorentina hanno concordato un'iniziativa per ricordare Davide Astori. Gli sarà dedicato un minuto...