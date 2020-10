CICLISMO

Alla vigilia dell'arrivo in Veneto, il Giro d'Italia vive una giornata caratterizzata da pioggia abbondante e freddo intenso che lascia invariate le prime posizioni della classifica, ma rischia di rimanere sulle gambe dei ciclisti. Nella tappa di 204 km con partenza e traguardo a Cesenatico, nel ricordo di Marco Pantani, il successo è andato all'ecuadoriano Jhonathan Narvaez, scattato mezz'ora dopo il via assieme a 13 colleghi, fra i quali il trevigiano Manuele Boaro, nel finale fermato dall'ammiraglia Astana per aiutare il capitano Fuglsang a rientrare nel gruppo dei migliori dopo un problema meccanico. A 50 km dal traguardo Narvaez e Padun allungano, l'ucraino fora in discesa, cambia bici, prova a rientrare sul sudamericano ma poi paga lo sforzo, rassegnandosi a concludere secondo. Joao Almeida controlla la situazione senza patemi e festeggia assieme ai genitori, presenti al traguardo, il decimo giorno in maglia rosa. Da sottolineare che in mattinata era circolata la notizia della positività di 17 poliziotti impegnati nel servizio d'ordine e solo dopo un paio d'ore è arrivata la precisazione: erano impegnati non nel Giro d'Italia ma nel Giro-E, che ha organizzazione, logistica, alberghi, orari e punti di partenza diversi. Intanto la EF ha chiesto formalmente di concludere la corsa rosa al termine della tappa di domenica a Piancavallo, essendo la bolla «chiaramente compromessa».

PAROLE PESANTI

La richiesta è stata respinta dall'Unione ciclistica internazionale, ma dimostra come il clima all'interno della carovana sia tutt'altro che sereno, come confermano le parole del belga De Gendt, secondo il quale ci sono corridori che vorrebbero fermarsi (lui per primo); il 33enne della Lotto-Soudal ha aggiunto che al Tour de France si sentiva più protetto. Parole pesanti nei confronti dell'organizzazione del Giro, che oggi approda a Nordest con la Cervia-Monselice di 192 km, tappa caratterizzata da tanta pianura prima di un finale impegnativo, che prevede l'ascesa al Roccolo e del Muro di Calaone. La temperatura si preannuncia sicuramente più confortante rispetto a quanto vissuto ieri. Sarà una giornata speciale per Massimo Ghirotto, padovano di Stanghella, che sta seguendo la corsa sulla moto di Rai Radio 1, perché lui queste strade le conosce a memoria: «Il finale potrebbe scremare il gruppo - dice l'ex ciclista -. A mio giudizio resteranno circa 30 corridori ed è facile supporre che qualcuno cercherà il colpo di mano prima dell'ascesa a Calaone. Ritengo che le squadre dei big abbiamo comunque tutto l'interesse a lasciare andare una fuga, visto che il giorno dopo ci sarà la fondamentale cronometro del Prosecco».

Bruno Tavosanis

ORDINE D'ARRIVO: 1. Narvaez 5h31'24, 2. Padun a 1'08, 3. Clarke a 6'50, 4. Rosskopf a 7'30, 5. Pellaud a 7'43. CLASSIFICA GENERALE: 1. Almeida 49h21'46, 2. Kelderman a 34, 3. Bilbao a 43, 4. Pozzovivo a 57, 5. Nibali a 1'01.

