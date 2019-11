NEL FANGO DI SILVELLE DOMINA VAN DER POEL

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CICLOCROSSPADOVA L'ondata belga non ferma re Mathieu van der Poel, che a Silvelle di Trebaseleghe indossa per il terzo anno consecutivo la maglia di campione europeo di ciclocross, ricacciando in gola ai tradizionali avversari la velleità di tornare sul trono continentale. In un'edizione record dei campionati per il numero di partecipanti alle prove titolate dei master - oltre 600 amatori over 35 hanno monopolizzato la prima giornata della duegiorni padovana, sguazzando in un fango che ha reso la loro prova durissima - il bilancio finale è...